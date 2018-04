Containerparken ook vandaag dicht 30 april 2018

Omwille van het Feest van de Arbeid nu dinsdag zijn het containerpark in de Robert Klingstraat in Wervik en 't Voske in Geluwe ook vandaag gesloten. Het stadhuis en de bibliotheek zijn vandaag en morgen eveneens dicht. (DBEW)