Concert jeugdharmonie in Oosthove Erik De Block

20 december 2018

De jeugd van de Stadsharmonie Wervik organiseert op tweede kerstdag woensdag 26 december vanaf 18 uur in de stadszaal Oosthove een kerstconcert.

Thema is ‘under construction’: Samen met dirigent Benjamin Verstraete wordt er volop aan een nieuwe weg getimmerd. Het concert vindt plaats in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Kaarten kosten 8 euro, kinderen lager onderwijs gratis. Reserveren via 0479/403 978.