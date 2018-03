Communicatieambtenaar gaat weg 15 maart 2018

02u36 0 Wervik Eind deze maand vertrekt communicatieambtenaar Lore Sinnaeve bij de stad. Ze gaat werken op de communicatiedienst van de gemeente Wevelgem.

"We kijken zo snel mogelijk voor een opvolging", aldus schepen Philippe Deleu (N-VA). "Lore vertrekt in onderling overleg. Ze woont in Lauwe en gaat dus dichterbij huis werken. Bovendien zal ze op de communicatiedienst in Wevelgem in een team van drie ambtenaren werken. Hier is ze alleen. Na het schriftelijk en nadien mondeling examen waren er een zestal geslaagden en is er een werfreserve. Onze personeelsdienst heeft die mensen op de werfreserve aangeschreven. Er is één iemand die zich zou kunnen vrijmaken om de nieuwe communicatieambtenaar te worden en er is met die persoon een gesprek voorzien."





Lore Sinnaeve (32) werd in augustus 2016 communicatieambtenaar bij de stad Wervik. Het ging om een nieuwe functie in het stadhuis. Lore Sinnaeve was eerder reporter en nieuwsanker bij de Oost-Vlaamse regionale zender AVS en werkte vroeger voor de regionale televisie Focus-WTV.





"Lore Sinnaeve stampte de communicatiedienst uit de grond. Chapeau daarvoor", benadrukt de schepen. "Ze wil nog helpen met de doorstart van de nieuwe collega. Lore vertrekt in een goede verstandhouding." (DBEW)