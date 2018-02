Cnockaert maakt schilderij van Sagan als Napoleon 22 februari 2018

Net voor de start van de wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne komende zondag mag kunstenaar Frederik Cnockaert zijn portretschilderij van wereldkampioen Peter Sagan inhuldigen. De promotiecampagne van de wielerwedstrijd is gebaseerd op een opvallend schilderij met daarop Sagan, heroïsch op een steigerend paard. Frederik Cnockaert gaf het werk de titel 'Where legends conquer' mee. "Mijn schilderij is eigenlijk een eigentijdse herwerking van een 18de-eeuws schilderij van de hand van Jacques-Louis David. Daarop zie je een indrukwekkende Napoleon die triomfantelijk zijn leger door de Alpen leidt. De Franse generaal heb ik vervangen door de Slovaakse wielrenner. Verder maakten de soldaten plaats voor een koersgekke, juichende menigte en zie je op de achtergrond een oer-Vlaamse kasseisteenweg en een al even Vlaams kerktorentje"





Intussen is het doek al aan het drogen. "Ik heb al heel wat positieve feedback gekregen", zegt Cnockaert. "Mocht de weerklank zo blijven, dan zie ik mezelf misschien wel verder gaan in de klassieke schilderkunst."





(BHT)