Ciné Forum sluit seizoen af met Captain Fantastic 16 maart 2018

Met Captain Fantastic vindt vandaag om 20 uur in GC Forum de laatste filmvoorstelling van het tweede seizoen Ciné Forum plaats. Captain Fantastic is een familieavontuur dat de aanwezigen heimwee zal doen krijgen naar een eenvoudiger bestaan. Ergens diep in de bossen van het noordwesten van de Verenigde Staten heeft een vader een ideale wereld geschapen voor hem en zijn familie. De kinderen brengen hun tijd door met jagen, lezen en leren overleven. Alles lijkt idyllisch, tot een gebeurtenis hen dwingt naar buiten te treden en de confrontatie met de hedendaagse maatschappij aan te gaan.





Ciné Forum is een samenwerking van Gezinsbond Wervik, GC Forum en de bibliotheek. Leden van de Gezinsbond betalen 4 euro, niet-leden 5 euro. (DBEW)