Ciné Forum kiest voor thriller 02u57 0

Ciné Forum pakt vrijdag 19 januari om 20 uur in het GC Forum uit met de thriller Elle. Het gaat om een film van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Met een mix van suspense, satire en sensatie.





Michèle (Isabelle Huppert) lijkt onverwoestbaar. Ze is hoofd van een toonaangevend videogamebedrijf en hanteert zowel zakelijk als privé dezelfde genadeloze houding. Maar als ze in haar huis wordt aangevallen en verkracht door een onbekende man, verandert haar leven drastisch. Ze besluit zelf achter de dader aan te gaan en belandt in een spannend kat-en-muisspel dat elk moment uit de hand kan lopen.





Ciné Forum is een samenwerking tussen Gezinsbond Wervik, GC Forum en de bibliotheek. Leden Gezinsbond betalen 4 euro, niet leden 5 euro.





Info: tel. 056/95.24.02. (DBEW)