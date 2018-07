Chiro schrapt carwash en gaat voor zomerbar 07 juli 2018

Wegens de aanhoudende droogte schrapt Chiro Jow de carwash van morgen op de jeugdsite d'Arke in de Koestraat. Want bij watertekort water gebruiken voor auto's, zou onverantwoord zijn. In de plaats komt er een gezellige zomerbar. Iedereen is er morgen welkom.





Deze namiddag is er voor alle leden ook nog een speciale activiteit, met als afsluiter vanaf 18.30 uur ook een barbecue. (DBEW)