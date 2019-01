Chiro organiseert een kinderfuif Erik De Block

08 januari 2019

Chiro Speratoker organiseert zaterdag 12 januari vanaf 16 uur in het gemeenschapscentrum De Gaper voor de zesde keer een kinderfuif.

De toegang is gratis. Ook niet-leden zijn welkom. Terwijl de kinderen aan het fuiven zijn op leuke muziek, kunnen de ouders terecht in het sfeercafé. Op de kaart is er keuze uit onder meer wijn en streekbieren. Ook voor de kleine honger wordt er iets voorzien.