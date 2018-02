Cheque van wintereditie Camping Balokken 01 februari 2018

De tweede wintereditie van Camping Balokken was een succes. De opbrengst is dit keer voor de vzw O2, een instelling Bijzondere Jeugdzorg in de Speiestraat. Met de opbrengst willen ze kampeermateriaal aankopen voor de bewoners. De organisatoren overhandigden een cheque van 3.000 euro.





Op het recreatie-eiland tussen de nieuwe en oude Leie waren er in het kader van Music For Life van Studio Brussel diverse optredens. Naast sfeer en gezelligheid in en rond de tent waren er ook eet- en drankstanden. Ondertussen staat het thema vast voor Camping Balokken het eerste weekend van juni. Het wordt dan met Camping Cubana een beacheditie.





(DBEW)