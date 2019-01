Cheque van het Minnehuis voor Katimoe Erik De Block

24 januari 2019

Ook Het Minnehuis, een creatief en artistiek dagcentrum met verschillende ateliers voor volwassenen met een verstandelijke beperking, nam deel aan de Warmste Week van Studio Brussel. In de afdeling van de vzw Vondels naast de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat in Wervik verkocht men wafeltjes ten voordele van de vzw Katimoe (Katten in Moeilijkheden) uit Menen. Een delegatie van Het Minnehuis ging woensdag een cheque van 603,50 euro overhandigen aan Katimoe op het Onderwijsplein. Het gaat om een erkend kattenasiel die zich het lot aantrekt van zwerfkatten in de omgeving van Menen. Katimoe krijgt nergens subsidies en moet overleven op de steun van de vrijwilligers en donaties van sponsors.