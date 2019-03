Celstraf met uitstel voor alcoholist die vriendin maandenlang sloeg Alexander Haezebrouck

18 maart 2019

Een 53-jarige man uit Wervik is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel voor het herhaaldelijk aftroeven van zijn vriendin. Het gaat om verschillende feiten die de man pleegde tussen 21 december 2017 en april vorig jaar. Op vier januari 2018 bijvoorbeeld, hadden beiden ruzie omdat de vrouw een trui droeg van zijn overleden moeder. Ze kreeg enkele klappen te verwerken. Ook op 9 april vorig jaar sloeg hij de vrouw tegen de grond en gaf haar een trap tegen haar kin. “Niet alles herinner ik me want ik was telkens heel zwaar onder invloed van alcohol en ik heb enkele black-outs”, vertelde de man tegen de rechter.

De man is ook veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 400 euro. Hij moet zich wel gedurende drie jaar aan strenge voorwaarden houden. Zo mag hij wel nog af en toe een glas alcohol drinken, maar mag hij niet meer dronken zijn en moet hij zich laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem.