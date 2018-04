CD&V zet in op verjonging 18 april 2018

02u43 0 Wervik CD&V werd de vorige gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij maar verhuisde naar de oppositiebanken. De partij van voorzitter Yves Obin zet voor de verkiezingen in oktober in op verjonging en nieuwe namen. Er zijn er vijf bekend. Een overzicht.

Student Meinert Vanneste (21) uit de Oude Beselarestraat behoort tot de leidingsploeg van Chiro Jow en zit in het bestuur van de stedelijke jeugdraad. Zijn ouders baten het volkscafe Sportman in de Hoogweg uit. Meinert studeert aan de hogeschool Vives Kortrijk. Frank Vandekerckhove (bijna 50) woont eveneens in de Oude Beselarestraat. Hij behoort tot de stuwende krachten van de Boerenkermis, eind augustus op wijk De Mote-Molenmeersen. Hij is de drummer van de covergroep Arrow.





Dominique Romaen (45) groeide op in Wervik en woont nu in de Wervikstraat in Geluwe. Hij is de gewezen voorzitter van de koninklijke fotoclub Kiknu Wervik en behoort sedert vorig jaar tot de nieuwe ploeg organisatoren van de stratenloop Dwars door Geluwe. Student Emiel Knockaert (21) woont in de Waterstraat in Wervik.





Vader Rudy groeide op in Kruiseke en was een tijdlang jeugdtrainer en voorzitter van Sparta Kruiseke. Emiel is een ex-speler van Sparta en verhuisde dan naar Sassport Boezinge. Hij speelt dit seizoen voor tweedeprovincialer SV De Ruiter-Roeselare.Christine Verhaeghe (69) uit de Beselarestraat in Geluwe is de echtgenote van advocaat Luc Gheysens. Hij heeft zijn kantoor in Wevelgem waar hij nog gemeenteraadslid is geweest. Luc Gheysens is al heel lang voorzitter van wielerclub Het Vliegend Wiel, organisator van de klassieker Gent-Wevelgem.(DBEW)