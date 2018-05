CD&V zet de bloemetjes buiten in Oude Beselarestraat 15 mei 2018

03u16 0 Wervik De oppositiepartij CD&V deed met enkele nieuwe kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in de Oude Beselarestraat een ludieke actie.

"Elk jaar worden in mei de bloembakken en bloemenmanden in het stadscentrum van Wervik en Geluwe geplaatst", zegt fractieleider en lijsttrekker Bercy Slegers. "Ze zijn gevuld met kleurrijke bloemen. Dit jaar voorziet de stad ook een uitbreiding van de bebloeming. Er komen op tien plaatsen ook grotere bloembakken. Maar we willen de bebloeming ook actief doortrekken naar de wijken zelf."





CD&V plantte in drie stenen bloembakken in het eerste deel van de Oude Beselarestraat zelf oranje bloemen. "Ook het afval werd geruimd", zegt Slegers. "Al te vaak zijn ze een vergaarbak van afval of onkruid."





De ludieke actie vond niet 'toevallig' in de Oude Beselarestraat plaats want daar wonen met Meinert Vanneste en Frank Vandekerckhove twee nieuwe kandidaten. "Wat is er mooier als je de wijk binnenrijdt dan dat er goed onderhouden en kleurrijke bloemen staan?", aldus Meinert. "Dat geeft kleur aan je wijk en het is leuk thuiskomen zo."





"Ook het groenonderhoud in de wijk Molenmeersen zelf zou wel wat meer aandacht verdienen", voegt Frank daaraan toe. "Af en toe een deftige snoeibeurt, daar is niet mis mee, zolang dit op de juiste manier gebeurt." De buurtbewoners kregen ook een flyer. (DBEW)