CD&V wil wijkcomités voor 'plan 2030' 07 februari 2018

Als eerste partij in Wervik komt CD&V naar buiten met een deel van het verkiezingsprogramma. "We willen een plan voor Wervik-Geluwe 2030", aldus fractieleider Bercy Slegers, die lijsttrekker is. "We willen een ruim debat met de inwoners over hoe zij de stad zien evolueren. We moeten de ambitie hebben om een moderne stad te worden, maar steeds met de nodige realiteitszin en het nodige gezond verstand. Omdat inspraak heel belangrijk is, stelt CD&V voor om wijkcomités op te richten", zegt Slegers. "Het aantal gezinnen stijgt, de inkomens ook. Nieuwe verkavelingen staan in de steigers. Belangrijk is dat de nieuwe inwoners zich thuis voelen. Een skyline van appartementen langs de Leie, zoals aan zee, dat willen de inwoners hier niet. Als er nieuwe wijken komen, is er een vraag naar een mix van parking, groen, speelplein en veilig verkeer." (DBEW)