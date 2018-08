CD&V wil invoering van wijkcomités 21 augustus 2018

02u41 0 Wervik Als het van de oppositiepartij CD&V afhangt, dan komen er de volgende legislatuur wijkcomités. "Op die manier willen we inspraak geven aan de inwoners", zegt lijsttrekker en fractieleider Bercy Slegers.

"Deze wijkcomités komen tweemaal per jaar samen onder leiding van een vrijwilliger die voorzitter is en die in de wijk zelf woont. Wij pleiten ook voor een schepen van Buurten en Wijken en een stadsambtenaar van buurten en wijken. Die zijn verantwoordelijk voor de goede opvolging van wat de inwoners van de wijken aanbrengen. Zo'n bewonersplatform bestaat bij voorbeeld al in Poperinge en Diksmuide." En er is meer.





"Omdat het beleid gestuurd wordt door deze inspraakmomenten, zal iedereen zich des te meer thuis gaan voelen in zijn stad, in zijn wijk, in zijn buurt. Samen met de inwoners krijgt de toekomst van onze stad op deze manier vorm. Samen de stad besturen, zal ervoor zorgen dat het imago van de stad ook zal verbeteren. Bovendien zal iedereen betrokken zijn en zal dat op die manier positieve reclame voor onze stad zijn."





CD&V lanceerde gisteren op Zotte Maandag haar verkiezingscampagne in Wervik. In de verschillende wijken gaat CD&V ook twee oranje banken plaatsen en 'Bank-Contact-momenten' organiseren. "Op zaterdag en zondag gaan we rond in de wijken, wie wil kan naar onze stand komen voor een babbel", aldus Bercy Slegers. "We gaan die ochtend ook intensief huisbezoeken doen om ons idee van de wijkwerking uit te leggen en om te horen wat er leeft in de wijken. We beloven een eerlijk antwoord te geven tijdens de huisbezoeken." (DBEW)