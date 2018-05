CD&V maakt nieuwe kandidaten bekend 09 mei 2018

CD&V maakte nog enkele kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekend. Daarvan zijn er twee nieuw uit Geluwe: Ludovic Six (37) en Koen Hochepied (48).





Ludovic Six woont in de Bunderstraat en is IT-manager bij Unilin in Wielsbeke. Hij is lid van de ouderraad van vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe en lid van Vrije Wielertoeristen Geluveld. Koen Hochepied woont op de Sint-Denijsplaats en werkt als drukker. Hij is bestuurslid van 't Erfgoed Gilwe en Turnkring Geluwe.





"Ze willen zich graag engageren in de politiek omdat ze het belangrijk vinden dat ook de bekommernissen uit de gemeente Geluwe voldoende aandacht krijgen in het bestuur", aldus partijvoorzitter Yves Obin.





Conny Vanneste (Wervik) en Els Scheirlyck (Geluwe) staan voor de tweede keer op de lijst. (DBEW)