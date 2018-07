CD&V heeft volledige lijst klaar 20 juli 2018

CD&V heeft de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober klaar. Alleen de volgorde staat nog niet vast. Daarvoor is het nog wachten tot na de vakantie. Fractieleider Bercy Slegers wordt lijsttrekker. Hendrik Ingelbeen krijgt de tweede plaats. Eerder maakte de partij al bekend dat advocaat Marc Decramer de lijstduwer wordt. Op de voorlaatste plaats staat gemeenteraadslid Filiep Vandecandelaere. Profrenner Maxime Vantomme staat dertiende.





De partij van voorzitter Yves Obin maakte ondertussen de laatste namen bekend. Annie Verhaeghe (63) uit Wervik zet haar eerste stappen in de politiek. Ze is vooral in enkele sociale verenigingen zeer actief, zoals Samana en het Rode Kruis. Annie zingt ook in het koor Asem'.





Gemeenteraadslid An Ghesquiere uit Geluwe is geen kandidaat meer. Opmerkelijk: er staan drie kandidaten met de familienaam Verhaeghe (Marleen, Annie, Christine) en twee met de familienaam Vandamme (Kristof, Lien) op, maar ze zijn geen familie van elkaar.





CD&V werd zes jaar geleden de grootste partij, maar belandde in de oppositie. (DBEW)