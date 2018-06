Carwash jeugdbrandweer afgelast door droogte 29 juni 2018

Omwille van de aanhoudende droogte gaat de jaarlijkse carwash door de jeugdbrandweer, komende zaterdag aan de brandweerkazerne, niet door en is ze verplaatst naar eind augustus. Om dezelfde reden werd de carwash ook vorig jaar afgelast. De nieuwe datum is zaterdag 25 augustus. In september start de jeugdbrandweer aan het zevende jaar. Leden zijn vanaf het eerste middelbaar welkom. Om de twee weken komen ze samen. (DBEW)