Carll Cneut (50) wordt zaterdag ereburger van de stad Wervik: “Die creativiteit zit er al lang in en kreeg hij mee van zijn papa” Erik De Block

02 april 2019

Carll Cneut (50) wordt zaterdag ereburger van de stad Wervik:

“Die creativiteit zit er al lang in en kreeg hij mee van zijn papa”

Illustrator Carll Cneut (50) wordt zaterdag officieel aangesteld tot ereburger van de stad Wervik. Hij woont al geruime tijd in Gent, maar groeide op een boerderij in Geluwe op. Sinds 1996 heeft Carrl Cneut meer dan twintig prentenboeken en een vijftal dichtbundels geïllustreerd. “Al in zijn kindertijd was hij bezig met kleur en vorm”, zegt zijn moeder Yolande Dendauw (75). “Die creativiteit zit er al lang in.”

Carll Cneut is een echte vakman. In binnen- en buitenland won hij gerenommeerde prijzen. In 2014 ontving Carll Cneut de ‘Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren’ en enkele jaren geleden werd hij nog bekroond met de ‘Prijs Letterkunde Kinder- en Jeugdboek’. De meeste van zijn prentenboeken vonden snel hun weg naar andere landen. Zijn boek ‘O monster, eet mij niet op’ verscheen in 2006 zelfs in 16 talen in 21 landen.

“Kwam Carll mee naar de bakker, dan interesseerden die kleuren van de taarten hem”, vertelt zijn mama. “Hij tekende wel graag en studeerde tamelijk goed. Aan het Klein Seminarie in Roeselare volgde hij drie jaar Latijn-Grieks en moest nadien een keuze maken. We kregen te horen dat hij geschikt was voor de creatieve sector.”

“Aan Sint-Lucas Gent studeerde hij ‘functionele grafiek’. Eerlijk gezegd, daarover was ik niet echt enthousiast want ik vroeg me af welke toekomst hij daarin zou hebben. Ik vond het beter dat hij koos voor architectuur maar Carll gaf zijn idee niet meer af. Dat was volledig zijn gedacht.”

Op de ‘Panemolen’ in de Dadizelestraat woonde Yolande Dendauw op een boerderij. In 1978 verloor ze haar echtgenote Frans wegens een hersenbloeding. Carll was amper negen jaar. “Dat tekenen had hij mee van zijn papa”, vertelt weduwe Yolande. “Mijn man en Carll zaten dikwijls ’s avond samen te tekenen. Voor tijdens de lange avonden in de winter. Ze tekenden allerlei figuurtjes, Mickey Mouse, beestjes. Eigenlijk van alles.”

In december 2017 keurde de gemeenteraad de aanstelling van Carll Cneut officieel goed. Moeder Yolande was toen aanwezig. “Het deed me wel iets, natuurlijk”, vertelt ze. “We komen zaterdag met een deel van de familie naar de officiële aanstelling. Het zal een mooi moment zijn.”

Carll Cneut geeft ook lezingen in scholen en bibliotheken. Hij is benoemd als docent aan de koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent.

Carll heeft nog twee zussen Sofie (46) uit Vlamertinge en Charlotte (45) uit Roeselare. “Carll belt me bijna dagelijks, gewoonlijk ‘s avonds”, zegt Yolande. “Nu verblijft hij enkele dagen in Bologna, op een commerciële beurs van de kinderboeken. Van uit heel de wereld komt volk naar die beurs in Italië.”

Yolande kijkt vol bewondering op naar haar zoon. “Hij is elke dag bezig met zijn tekeningen”, vertelt moeder Cneut. “Eerst een schets in potlood. Dan schildert hij in wel vijf à zes lagen om het gewenste kleur te krijgen. Hij steekt er enorm veel tijd in. Ik begrijp niet dat hij geen kromme rug heeft. (lacht) Carll moet veel geduld hebben en moet zo geconcentreerd zijn. Door de jaren heen is hij zelfzekerder geworden.”