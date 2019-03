Canada kent Geluwse historicus hoogste onderscheiding toe: “Officiële waardering voor de jarenlange inspanning om de graven van twee Canadese piloten uit WO I te identificeren” Erik De Block

06 maart 2019

10u20 0 Wervik In het stadhuis van Wervik overhandigt de Canadese ambassadeur Olivier Nicoloff donderdag de Sovereign’s Medal For Volunteers aan historicus Dirk Decuypere (69) uit Geluwe. Die onderscheiding wordt gegeven aan vrijwilligers die belangeloos en langdurig een opvallende prestatie neerzetten in het belang van de Canadese gemeenschap. Het is echter uitzonderlijk dat deze medaille wordt overhandigd aan een niet-Canadees. De gewezen leerkracht aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen heeft een grote kennis over het oorlogsverleden in de regio.

Dirk Decuypere krijgt de medaille voor zijn jarenlange en succesvolle opzoekingswerk waardoor twee Canadese vliegeniers - onderluitenant Robert Bennie en zijn waarnemer-luitenant Thomas Metheral - konden geïdentificeerd worden. Ze namen deel aan voorbereidende operaties op de Slag bij Mesen en de Derde Slag bij Ieper. Ze lieten het leven op 5 juni 1917 tijdens een luchtgevecht boven de Magerheidstraat in Geluwe, maar kregen nooit een bekend graf. In 2004 begon Decuypere in binnenlandse en buitenlandse archieven een intense zoektocht naar bewijsmateriaal. Hij diende uiteindelijk een rapport in bij het Britse Ministerie van Defensie, dat in februari 2017 zijn bevindingen aanvaardde. Daarmee werden beide piloten officieel als geïdentificeerd beschouwd.

Ik ervaar deze onderscheiding in de eerste plaats als een blijk van respect voor elk oorlogsslachtoffer en voor de families die dat verlies moesten dragen Oorlogskenner en historicus Dirk Decuypere

Officiële waardering

In mei 2017 werden hun geïdentificeerde graven in Langemark-Poelkapelle gewijd in aanwezigheid van hun familie. Op Ter Hand in Geluwe zijn diezelfde dag in de Kampstraat en Magerheidsstraat twee monumenten voor hen onthuld. Er staat ook een meertalig infobord. De onthulling werd bijgewoond doorleerlingen van het zesde leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel. “Dat ik nu deze medaille krijg, doet deugd omdat het een officiële waardering is voor de jarenlange inspanning om de graven van twee Canadese vliegeniers te identificeren”, reageert Dirk Decuypere. “Tot op het moment van mijn onderzoek waren ze nog altijd vermist. Het feit dat de uiteindelijke identificatie na honderd jaar nog veel emoties heeft losgeweekt bij de families van de vliegeniers heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de toewijzing van de medaille. Ik ervaar deze onderscheiding in de eerste plaats als een blijk van respect voor elk oorlogsslachtoffer en voor de families die dat verlies moesten dragen.”

Aanmoediging

“Dat de Sovereign’s Medal for Volunteers zelden aan niet-Canadese burgers wordt toegekend, maakte het er alleen maar mooier op. Wie mij heeft voorgedragen voor deze medaille heeft het kabinet van de Governor General in Ottawa niet bekend gemaakt. Maar uit de vele hartelijke reacties die ik van de Canadese families heb gekregen, weet ik dat het ook hen veel deugd doet. Deze medaille is ook een waardering voor de belangeloze inzet van zoveel vrijwilligers die achter de schermen meewerken. Het moedigt me ook aan om door te gaan, ook al was het niet makkelijk om bewijsmateriaal te vinden tijdens mijn onderzoek naar de Canadese piloten.”