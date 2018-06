Camping Balokken beleeft zwoele zevende editie 05 juni 2018

03u00 0

De ondertussen al zevende editie van Camping Balokken was meteen goed voor een recordopkomst. Kamperen met de tent of caravan op het recreatie-eiland De Balokken was volledig gratis en er waren randactiviteiten in overvloed. "We hadden vrijdag- en zaterdagnacht meer dan tweehonderd kampeerders", aldus Dimitri Durnez. "Een topeditie, dankzij het weer en de traditie."





Wie niet kwam kamperen, was welkom om gewoon de sfeer van de diverse randactiviteiten eens op te snuiven. Het thema was dit keer het zuiderse Cuba. Vrijdagavond namen dertig ploegen aan de traditionele quiz deel. Zaterdagavond was er een optreden van Ze Quaffeurz, een knotsgekke band die bestaat uit blazers en slagwerk. Zondag was er onder meer een gezinspicknick en de van Koksijde afkomstige sambaband Mo-Chito met danseressen als dé blikvanger van de dag. (DBEW)