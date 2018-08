Cafébaas weer naar BK kuiltjesknikkeren 02 augustus 2018

Een delegatie van knikkerclub Les Boules d'Or neemt vrijdagavond in Noordeloos (Nederland) deel aan de nationale kampioenschappen kuiltjesknikkeren. Noordeloos is een dorp in de provincie Zuid-Holland. Uitbater Antony Verschaeve van clublokaal 't Lusterke in de Molenstraat doet voor de derde keer mee. Het gaat om een organisatie van het nationaal knikkercomité De Ovale Stuiter. Les Boules d'Or is de allereerste officiële knikkerclub in ons land. Kuiltjesknikkeren is een variant van het knikkeren, die halfweg de jaren 70 ontstond. (DBEW)