Cafébaas vandaag in Gentlemen's Cross 02u38 0

Cafébaas Antony Verschaeve (46) van 't Lusterke in de Molenstraat, neemt vandaag voor de tweede keer op rij deel aan de Gentlemen's Cross in Otegem. Vorig jaar was dat al het geval ter ere van veldrijder Yu Takenouchi. De Japanner zou er normaal aan de start komen bij de elite, maar mocht toen België niet in wegens problemen met zijn visum. De cafébaas moest opgeven door een gebroken ketting, maar had wél veel bekijks. "Ik liet mijn fiets volledig op punt aan het stellen", aldus Antony.





"Met een nieuw stuur, nieuw zadel en nieuwe banden." Antony komt aan de start met een Thoria, uit begin de jaren zestig. "Nu beschik ik over twee zo'n fietsen", zegt hij. "Vorig jaar had ik er maar één en was het door die gebroken ketting dus over." Met zijn oude koersfiets en een sigaar stal hij alvast de show. Yu Takenouchi is er vandaag wel. 't Lusterke is zijn supporterslokaal. Yu start bij de elite om 15 uur. (DBEW)