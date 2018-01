Cafébaas stapt na één ronde af: "Véél respect voor cyclocrossers" 02u34 0 Foto Henk Deleu Antony Verschaeve springt over een balkje in de Gentlemen's Cross. Wervik Cafébaas Antony Verschaeve (46) van 't Lusterke in de Molenstraat in Wervik heeft gisteren voor de tweede keer op rij deelgenomen aan de Gentlemen's Cross, een veldrit in Otegem.

Vorig jaar was dat al het geval ter ere van de Japanse cyclocrosser Yu Takenouchi, die in 't Lusterke zijn clublokaal heeft. Vorig jaar moest Antony door een gebroken ketting opgeven, nu stapte hij na de eerste van drie ronden af. "Op het moment dat ik zou worden gedubbeld", zegt Antony. "Eerlijk: ik zat helemaal kapot. Het parcours lag er heel zompig bij, het was koud en er stond veel wind. Ik heb veel respect voor al die cyclocrossers. Ik heb getwijfeld of ik wel zou starten, want morgen (vandaag, red.) wil ik zeker in mijn café staan."





Antony reed net zoals vorig jaar met een Thoria, uit begin de jaren zestig. Hij kon rekenen op zijn 'manager' Lieven Demey en mecanicien Patrick Lammertyn. "Net zoals vorig jaar kwam ik terug aan de start met een sigaar", lacht Antony. "Mijn drinkbus was gevuld met Rodenbach en een eierdooier (lacht). We hebben ons dus geamuseerd en de sfeer was geestig." (DBEW)