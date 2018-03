Café-uitbaters aan het roer van tearoom 't Leiezicht 13 maart 2018

02u34 0 Wervik Snackhuis-tearoom 't Leiezicht, naast woonzorgcentrum Het Pardoen op het einde van de Akademiestraat, heeft nieuwe uitbaters. Chantal De Meester en Jean-Paul Ledegen zijn de gewezen uitbaters van café De Leiestraat in de Menenstraat in Geluwe.

"Omdat Dranken Bayart de handelshuuroverkomst met eigenaar Power niet verlengde en de eigenaar de huurprijs fors verhoogde, gingen we op zoek naar iets anders", vertelt Jean-Paul. "Dranken Bayart heeft hier een concessie met het OCMW en bood ons dit aan. We waren meteen verliefd op deze zaak. Café De Leiestraat hadden we ook al anderhalf jaar uitgebaat."





Snackhuis-tearoom 't Leiezicht bevindt zich aan het jaagpad langs de Leie. Waar veel wandelaars en fietsers voorbijkomen. "We zullen het moeten hebben van die passanten en natuurlijk ook van de Wervikanen en klanten van over de grens", zegt Jean-Paul, die in de keuken staat. "Een extra troef is ons groot terras." Chantal groeide op in Sint-Niklaas, Jean-Paul in Aalst. Elke week pakken ze uit met een 'dolle donderdag'. "Met afwisselend steak natuur, spareribs, spaghetti en stoofvlees à volonté", aldus de nieuwe uitbater. "We serveren dagschotels en van 14 tot 17 uur kan je hier ook pannenkoeken, wafels en ijsjes eten."





't Leiezicht is elke dag open vanaf 9 uur. De zaak is gesloten van dinsdag 15 uur tot woensdagavond. (DBEW)