Buurtfeest bij De Kier 06 juli 2018

In en rond buurthuis De Kier in de Gosserieslaan wordt er zaterdag een buurtfeest georganiseerd. Het wordt alvast een dag vol afwisseling. Vanaf 9 uur is er petanque. Teams van twee personen kunnen zich inschrijven voor 7 euro. Een uur later vangt het kubbtornooi aan. Inschrijven kan met een ploeg tot en met zes personen, voor 2 euro per ploeg. Om 10.30 uur start de workshop bloemschikken. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kost 5 euro. 's Middags wordt stoofvlees met frieten geserveerd. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 10 euro.





Rond 13.30 uur is er een dansworkshop onder leiding van Rouge. Deelname is gratis. Nadien treedt vanaf 15 uur Marco Rossi (Marc Coffyn) op. Deze zanger is ondertussen een vaste waarde op het buurtfeest.





Knikkerclub Les Boules d'Or is vanaf 14 uur van de partij met een knikkerbaan. Deelname is gratis. Doorlopend is er ook een kinderhoek. Er staat ook een springkasteel. Inschrijvingen op het nummer 056/95.26.31. (DBEW)