Buurt haalt neus op voor 50.000 kippen extra "SLECHTS LICHTE TOT MATIGE STANK", ZEGT MILIEU-INSPECTIE ERIK DE BLOCK

07 juni 2018

02u49 0 Wervik Landbouwer Brecht Verstraete uit Kruiseke heeft bij de stad een aanvraag ingediend voor de bouw van een derde stal voor 50.000 slachtkippen. Zijn twee huidige stallen huisvesten 85.000 kippen. De buurt klaagt nochtans al langer over geurhinder en is dus faliekant tegen de uitbreiding.

De kippenboerderij op De Schiethoek in de Oude Beselarestraat bevindt zich in landbouwgebied. Momenteel loopt gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek en kan iedereen een bezwaarschrift indienen. "Na klachten over geurhinder is de milieu-inspectie 30 keer langsgeweest. In hun rapporten staat dat de geur als aanvaardbaar wordt beschouwd", aldus adviseur Dries Beheydt van het studiebureau DLV, dat zaakvoerder Brecht Verstraete begeleidt. Volgens de inspectie is de geur doorgaans van lichte tot matige intensiteit. Onze klant past de best beschikbare technieken toe en de wettelijke normen worden gerespecteerd."





Menselijke kant

Er waren twaalf buurtbewoners aanwezig op de infovergadering over de uitbreiding. "Zoals wettelijk vereist hebben we iedereen binnen een perimeter van honderd meter per brief uitgenodigd", aldus schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA).





"Heel de maand mei was er stank", aldus de omwonenden. "De stank blijft. Behalve de wet, is er ook de menselijke kant: we verdienen het om met respect te worden behandeld. We willen Brecht niet weg maar we willen de stank weg."





Donald Buyze woont vlak aan de overkant. "Die rapporten van de milieu-inspectie zijn fout", vindt hij. "Als particulier lopen we met onze kop tegen de muur. Die ondraaglijke stank ruiken we tot in ons bed. Ze komen inspecties doen en na een kwartier zijn ze weer weg. Of ze doen controles wanneer er geen kippen zitten."





Bij de buren is het geloof in een goede afloop door de jaren heen steeds kleiner geworden. "De stank is nu al niet binnen de normen", aldus nog Buyze.





Luchtwasser

Zoals in Nederland of Duitsland investeren in een dure luchtwasser is geen optie. "Omdat een luchtwasser geen garantie biedt dat het werkt", aldus Brecht Verstraete.





De beslissing over het toekennen van een milieuvergunning is de bevoegdheid van de deputatie in Brugge. Het schepencollege van Wervik kan enkel een advies geven.