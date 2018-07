BUUR aangesteld voor heraanleg van de Steenakker 27 juli 2018

Het schepencollege heeft voor de heraanleg van de Steenakker en wat verderop de site van de oude gasfabriek in de Gasstraat de gerenommeerde ontwerper BUUR uit Gent aangesteld. Ze gaan samenwerken met Ingenieursbureau Provoost uit Sint-Amandsberg. Voor de heraanleg van de Steenakker is 385.000 euro uitgetrokken.





De Steenakker bevindt zich met verzakkingen en losliggende kasseien in een slechte staat. Bij regenweer staan er veel plassen.





De grootste centrumparking wordt heraangelegd, maar het stadsbestuur wil dat de Steenakker meer is dan enkel parking. Het moet een multifunctioneel plein worden dat aantrekkelijk en gezellig is. De Steenakker telt ongeveer 85 parkeerplaatsen.





Een deel is blauwe zone, waar je twee uur gratis mag parkeren. Op de centrumparking vindt ook de vrijdagmarkt plaats en is er twee keer per jaar kermis.





Er is al beslist dat er maar veertig parkeerplaatsen blijven. Langparkeren zal wat verderop kunnen op een nieuwe parking in de Gasstraat.





Er werden vijf ontwerpers weerhouden en nu viel dus de beslissing. Het gaat alvast om een aanslepend dossier. Het schepencollege maakte de intenties met de Steenakker al in september 2013 bekend. Het is nu wachten op het ontwerp. BUUR won vorig jaar met een consortium ook de wedstrijd voor de overkapping van de Ring van Antwerpen. BUUR is een acroniem voor 'bureau voor urbanisme' en is tegelijk de uitdrukking van het geloof in de stad als sociaal netwerk. (DBEW)