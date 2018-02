Burgerlijke beweging tegen zwerfvuil EREPOLITIERECHTER ZET ALS COÖRDINATOR SCHOUDERS ONDER PROJECT ERIK DE BLOCK

12 februari 2018

02u45 0 Wervik Erepolitierechter Christiaan Voet zet als coördinator zijn schouders onder een ambitieus en opmerkelijk project: Wervik-Geluwe-Kruiseke volledig zwerfvuilvrij maken en houden. "Het is in Vlaanderen wellicht de eerste keer dat een 'burgerlijke beweging' zich inzet om zwerfvuil op te ruimen", aldus Christiaan Voet.

"De vrijwilligers geven op welke straten hun voorkeur genieten en ruimen op hun eigen tempo op zelf gekozen tijdstippen op. Ze deponeren de zakken op een plaats die hen het best past en die worden dan later opgehaald. Het is mijn droom dat elke straat wordt aangedaan door een vrijwilliger", aldus Christiaan Voet. Een aantal milieubewuste inwoners hebben de koppen bij elkaar gestoken en de krachten gebundeld. Het project geniet de volledige steun van de stad Wervik, het OCMW en de afvalintercommunale Mirom Menen.





Christiaan Voet was jarenlang politierechter in Ieper. "Ik ben een fervent fietser en wandelaar, ik zie veel zwerfvuil liggen", vertelt hij. "Ik ben een natuurminnaar en heb een grote moestuin. Mijn engagement voor dit project is ook een vorm van idealisme. Het tart alle verbeelding wat er bijvoorbeeld ligt in de grachten langs de expresweg N58. Langs de Leieboorden liggen er hopen vuilnis in de graskant."





De vrijwilligers worden uitgerust met een fluohesje met daarop 'vrijwilliger proper Wervik', handschoenen, een grijpstok en prikstok en een aantal witte zakken. Via de stad is worden ze ook verzekerd. De gepensioneerde magistraat staat er niet alleen voor. De kerngroep bestaat verder uit Johan Deneut en zijn echtgenote Christine Decorte, Philippe Galle, voorzitter van de milieuadviesraad Marc Kino, Serge Nuitten en Yves Obin. "Het gaat niet alleen om het opruimen van zwerfvuil, maar er zal ook een serieuze mentaliteitswijziging nodig zijn", aldus Marc Kino. Het enthousiasme bij de kerngroep is alvast groot. "We zijn geen vzw. We hebben geen voorzitter, secretaris of voorzitter", zegt Christiaan Voet. "We hebben wel ongelooflijk veel goesting en idealisme. We wensen te benadrukken dat we zeker niet politiek gebonden zijn. We zijn ook niet gebonden aan structuur. Een beweging kan groeien. Zwerfvuil is een probleem waarover we ons zorgen moeten maken. Als we niks ondernemen, dan neemt die vervuiling altijd maar grotere vormen aan."





"Er zijn ongeveer 200 straten in kaart gebracht. Ik hoop dat we snel beschikken over 50 à 60 vrijwilligers", besluit Voet.





Vrijwilligers kunnen zich melden bij chris.voet@telenet.be of 056/31 24 39