Burgemeester Youro Casier is dan toch kandidaat voor de verkiezingen in mei Erik De Block

28 januari 2019

12u52 0 Wervik De Wervikse burgemeester Youro Casier (sp.a) zal op zondag 26 mei dan toch deelnemen aan de verkiezingen.

In december maakte Casier nochtans bekend dat hij geen kandidaat zou zijn voor de volgende verkiezingen voor de Kamer, Vlaams of Europees Parlement. Iets meer dan een jaar geleden legde Youro Casier (50) als opvolger de eed af als federaal volksvertegenwoordiger. “Om reden van tegenvallende peilingen - sp.a haalt geen tien procent meer - en het aanhoudend aandringen van nationaal voorzitter John Crombez heb ik besloten toch mee te doen”, legt Casier uit. “Ik sta op de negentiende plaats voor het Vlaams Parlement. Een extra reden waarom ik toch overstag ben gegaan, is de kans die twee jonge kandidaten van onze afdeling krijgen. Emma Vilain uit Kruiseke kreeg de achtste plaats op de federale lijst, Jens Ugille uit Wervik staat bij de opvolgers veertiende voor het Vlaams Parlement. We mogen spreken van een unicum, want voor de eerste keer zullen er drie kandidaten van sp.a Wervik op de bovengemeentelijke kieslijsten staan. Ik wil beiden volop steunen.”