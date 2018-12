Burgemeester Youro Casier geen kandidaat verkiezingen mei Erik De Block

16 december 2018

Burgemeester Youro Casier (sp.a) zal de volgende verkiezingen voor de Kamer, Senaat of Vlaams Parlement geen kandidaat zijn. Ongeveer een jaar geleden legde hij de eed af als federaal volksvertegenwoordiger.

“In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zei ik volledig voor Wervik te gaan en houd nu mijn woord”, aldus Youro Casier (50). “Het zou anders kiezersbedrog zijn. Wervik komt op de eerste plaats. De sp.a West-Vlaanderen heeft me gevraagd eind mei op de lijst te staan en dat hebben we besproken in het plaatselijk partijbestuur.”

Youro Casier legde in het parlement de eed af nadat zijn collega-burgemeester Ann Vanheste van De Panne haar mandaat in de Kamer neerlegde. Ze koos voor haar gemeente en haar gezin. Tijdens de verkiezingen in 2014 stond Youro Casier als tweede opvolger op de lijst van sp.a.

De verkiezingen zijn normaliter op zondag 26 mei. Tenware er door de ontwikkelingen in de regering Michel vervroegde verkiezingen zullen zijn.