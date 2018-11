Burgemeester Casier (sp.a) weigert naar opening vredegerecht te gaan 21 november 2018

Het vredegerecht in Wervik sluit eind deze maand de deuren. Inwoners van Wervik en Geluwe zullen zich voortaan moeten verplaatsen naar Menen. Halfweg december vindt de openingsreceptie plaats, maar burgemeester Youro Casier (sp.a) weigert te gaan.





"Omdat noch ikzelf als burgemeester noch een vertegenwoordiger van Wervik betrokken werden bij de verhuis van het vredegerecht naar Menen, vind ik het weinig opportuun om aanwezig te zijn", reageert Casier. Hij noemt het een 'begrafenisreceptie'.





Het vredegerecht bevindt zich in Wervik sinds september 2014 in een nieuwbouw vlak naast de bibliotheek. In april vorig jaar keurde de gemeenteraad een motie goed voor het behoud van het vredegerecht. Vraag is nu wat er gaat gebeuren met het huurcontract tussen de stad Wervik (eigenaar) en de Regie der Gebouwen (huurder) voor het vredegerecht, want het huurcontract loopt nog tot 25 augustus 2032. "Zodra Justitie dit gebouw niet meer nodig heeft, gaat het beheer terug naar de Regie der Gebouwen, die op zijn beurt onderhandelt met de eigenaar over een opzegging van het contract", aldus de woordvoerder van de bevoegde minister. "Daarna gaat het gebouw terug naar de eigenaar, die kan beslissen over een andere invulling." (DBEW)