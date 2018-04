Bromfietser rijdt verkeersbord aan 03 april 2018

02u28 0

In de Aartrijksestraat in Torhout is een 32-jarige man uit Wervik zaterdagnacht om 0.30 uur met zijn scooter op een verkeersbord gebotst. De dertiger werd met lichte verwondingen overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis. Daar legde hij een positieve ademtest af. Omdat de man zijn rijbewijs niet bij had, werd zijn scooter voor 6 uren ingehouden. (SDVO)