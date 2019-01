Broers starten met koerierdienst NoVa Express Erik De Block

31 januari 2019

13u46 0 Wervik De broers Brian (24) en Dave Noyelle (32) hebben met NoVa Express hun eigen zaak. Naast nationaal en internationaal snel transport doen ze binnenkort ook luchthavenvervoer. “Ik had altijd een passie voor transport, al van kleins af ”, vertelt Brian.

Dave, voor hij met de zaak begon zelfstandig elektricien, kocht een woning in het begin van de Klijtbosstraat, in de schaduw van de Kruisekemolen. Daar is het bedrijfje gevestigd. Binnen enkele weken starten de twee broers ook met luchthavenvervoer. “Het is voorlopig wachten op de vergunningen, we zijn nu het nodige aan het doen”, klinkt het. NoVa Express beschikt nu over drie voertuigen om goederen te vervoeren. “Wat de klant vraagt van volume, hebben we beschikbaar”, zegt Dave. “Dat kan gaan van verschillende profielen tot palletten. Via sociale media proberen we zoveel mogelijk promotie te maken. We proberen ook zelf bedrijven aan te spreken. De opdrachten zijn onvoorspelbaar. Als een klant belt, dan moeten we er staan.”

“We doen heel Europa”, haakt Brian in. “Dat is onze passie. Daarvoor doen we het. Voor dat soort werk is er ook een markt. Voor het luchthavenvervoer is vooral een goede service belangrijk. We zijn in Wervik de enige die dat aanbieden. De mensen boeken in deze periode hun vakantie, dus dat komt goed uit.”

“We willen er echt een familiebedrijf van maken”, vervolgt Dave. “Op termijn willen we er twee personen bij en als het goed loopt, dan is mijn vriendin Lien Vanoost van plan om te stoppen met werken en ons te vervoegen.”

Ook voor elektriciteitswerken kunnen klanten nog altijd terecht bij Dave Noyelle.

Meer info : 0475/63.42.09.