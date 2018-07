Brasserie De Vlaming failliet 07 juli 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft brasserie De Vlaming in de Vlamingenstraat failliet verklaard. Nina Masson (33) werd er vorig jaar in juni de nieuwe uitbaatster. Ook de vorige uitbaters gingen failliet. Toen heette het nog café Labyrinth. Na dat faillissement stond de kroeg enkele maanden leeg. De nieuwe uitbaatster koos voor een andere naam. Het interieur werd helemaal vernieuwd. De rechtbank heeft advocaat Nico Ruckebusch uit Poperinge aangesteld als curator. (DBEW)