Brandweermannen evacueren oud-collega bij gaslek 03 juli 2018

Wervik Het oorverdovende lawaai van ontsnappend gas heeft gisterennamiddag opschudding veroorzaakt in het centrum van Wervik.

Bij graafwerken vlak naast de Sint-Medarduskerk, waar al een tijdje ingrijpende wegen- en rioleringswerken bezig zijn, raakte een werknemer van het bedrijf Cnockaert Construct uit Wervik een middendrukleiding van de gastoevoer. "Ik hoorde plots lawaai en besefte wat er aan de hand was", zegt Michel Raes, 68 en gepensioneerd brandweerman. Hij woont met zijn echtgenote in een flat boven reisbureau D Travel, op de hoek van de Sint-Medardusstraat en de Nieuwstraat. 'Ze hebben de gasleiding geraakt en het is ernstig', zei Michel tegen zijn vrouw. "Toen ik even later aan het raam ging kijken, zag ik enkele van mijn vroegere brandweervrienden. Met gebaren maakten ze duidelijk dat we niet in ons appartement konden blijven." Net zoals tal van andere bewoners werden Michel en zijn vrouw met een brandweerbusje naar het woonzorgcentrum Het Pardoen gebracht. "We zijn hier goed opgevangen", zegt Michel. "Regelmatig krijgen we een stand van zaken en de mensen hier hebben ons iets aangeboden om te drinken." Dat was ook het geval voor een aantal andere omwonenden die opgevangen werden in het stadhuis. Na zowat anderhalf uur kregen de bewoners het sein dat ze weer naar huis mochten. (VHS)