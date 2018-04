Brandweerman stapt in de politiek 18 april 2018

Brandweerman Wilfried Pottilius (bijna 50) stapt in de politiek.





De komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober staat hij op de lijst van de meerderheidspartij Open Vld. Wilfried is tevens de voorzitter van de 'Vriendenkring van de Wervikse brandweer'.





Hij woont in de Hansbekestraat en werkt in de drukkerij Crea in Roeselare. Wilfried Pottilius is lid van de nieuwe wielertoeristenclub De Kapittelisten met brasserie-feestzaal Kapittel als clublokaal.





Open Vld is zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Tabaksstad als eerste partij begonnen aan de campagne. Op nogal wat plaatsen hangen affiches met de nieuwe nationale slogan 'Gewoon doen'.





