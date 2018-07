Brandweerkorps viert 150 jaar bestaan 07 juli 2018

02u31 0 Wervik Het vrijwillig brandweerkorps van Geluwe bestaat 150 jaar en dat wordt dit weekend gevierd tijdens de Gapersfeesten. In de grote feesttent krijgen inwoners morgen een gratis aperitief. 's Middags is het aanschuiven voor warme beenhesp met frieten. Alles is uitverkocht. In de namiddag zijn er talrijke demonstraties.

De demonstraties in de namiddag worden verzorgd door de collega's uit Wervik. "Ook de lokale politie Arro Ieper zal van de partij zijn", aldus luitenant Luc Dorme. "Onder meer met een stand over inbraakpreventie. We verwachten ook de rookmobiel. Evenals een tuimelwagen waarin je aan den lijve ondervindt wat er gebeurt als je geen gordel draagt. Er zal ook een stand zijn van de mug-heli. De jeugdbrandweer Wervik en het Rode Kruis komen ook. Voor de kinderen zullen er enkele springkastelen staan en is er om 16.30 uur ook een Gaperssnoepworp. De bezoekers krijgen ook info over de installatie van rookmelders. Er zal ook een projectie zijn van oude foto's en foto's tijdens interventies."





Het korps uit de Gapersgemeente telt in totaal achttien leden. Het zijn er ooit dertig geweest. "Er waren vorig jaar in totaal 131 interventies", zegt sergeant Chris Pype. "Daarbij kwamen ook nog eens vijftig oproepen voor het verwijderen van wespennesten, wat toch extreem veel is." (DBEW)