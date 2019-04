Brand in kinderopvang gelukkig een oefening Erik De Block

07 april 2019

De brandweerlui kregen zondagmorgen een oproep voor een brand in kinderopvang Boemeloe in de Hellestraat. Gelukkig ging het maar om een brandweeroefening. De Hellestraat was een kleine twee uur tussen de Vredestraat en Robert Klingstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omwonenden kregen hierover vooraf een brief van de brandweer.

In het kinderdagverblijf Boemeloe van Joke Vancanneyt en Wesley Verbeke waren tijdens de oefening een twaalftal volwassenen en kinderen aanwezig. Er werden ook enkele poppen gebruikt. Iedereen kon worden geëvacueerd.