Bowlingkampioenen S-Sport gehuldigd 22 juni 2018

S-Sport van het socialistisch ziekenfonds Bond Moyson huldigde de bowlingkampioenen van het voorbije seizoen. Bij de mannen ging de titel naar Luc Delobel, terwijl Lieve Vanheste zich bij de vrouwen de beste toonde. De plaatselijke afdeling van S-Sport telt bijna veertig sportieve vijftigplussers. Na de afbraak van bowling Paradiso in de Komenstraat is men verhuisd naar bowling Sunset in Kortrijk. Men speelt daar elke donderdagnamiddag. Nieuwe leden zijn welkom.











(DBEW)