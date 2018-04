Bouwvergunning voor achttien nieuwe flats in Ieperstraat 11 april 2018

Wervik In de Ieperstraat komen naast elkaar twee nieuwe appartementblokken.

Het gaat om twee afzonderlijke bouwprojecten van twee verschillende initiatiefnemers. Het schepencollege keurde voor beide projecten de aanvraag voor een bouwvergunning ondertussen goed.





Geen bezwaar

Op het kruispunt van de Kapelle- en Groenesprietstraat komt een gebouw met 10 flats. Dat wordt gebouwd door Damman Construct uit Olsene.





"Het gaat om twee bouwlagen en een dakverdieping", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). "Tijdens het openbaar onderzoek is geen enkel bezwaar ingediend. Er zijn ook elf open carports voorzien. Verder wordt er ook ruimte voorzien om fietsen te stallen. Elke flat heeft een eigen terras of tuin." In de Ieperstraat 114 wordt een hoekwoning gesloopt. Daar zal Lintoo Projects uit Tielt Residentie Marcella bouwen, met acht flats met één tot drie slaapkamers. Alle leefruimtes en terrassen zullen volledig zongericht zijn. Er zijn ook acht carports met private berging voorzien.





