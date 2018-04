Botsing op Noorderring 21 april 2018

03u02 0

Op de Noorderring in Ieper was het gisterennamiddag een tijdlang aanschuiven in beide richtingen na een ongeval. Een vrachtwagen van drankhandel Nuytten uit Menen botste er rond half vier ter hoogte van het Ieper Business Park achteraan op een aanhangwagen van een vrachtwagen van recyclagebedrijf Vanheede Environmental Logistics uit Geluwe. Er vielen geen gewonden, maar de vrachtwagen van Nuytten moest getakeld worden. De rijstroken richting A19 bleven een tijdlang versperd, waardoor politie en brandweer één rijstrook uit de andere richting inpalmden om het verkeer te laten passeren. (LSI)