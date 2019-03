Boringen in diverse straten Erik De Block

14 maart 2019

Met het oog op wegen- en rioleringswerken vinden komende maandag en dinsdag in diverse straten boringen plaats. De gespecialiseerde firma Geo Measuring & Analysis uit Zelzate zal boringen uitvoeren in de Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat, Ommegangstraat, Gasstraat en Stationsstraat.

De wegen- en rioleringswerken in de Molen-, Bakker- en Rekestraat vinden normaliter in de loop van volgend jaar plaats. De aanbesteding is dit jaar voorzien. De timing voor de wegen- en rioleringswerken in de stationsomgeving is nog niet bekend.