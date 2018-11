Bomen achterkant kerk zijn gerooid 07 november 2018

02u27 2

De bomen aan de achterkant van de Sint-Medarduskerk zijn gisteren allemaal gerooid. Tegen de middag was de klus geklaard. De bomen moeten wel nog worden ontworteld. De bomenkap kadert in de aanleg van het kerkplein. Volgens een boomchirurg waren de bomen allemaal ziek. Op sociale media zoals Facebook is er over die bomen al heel wat te doen geweest. Er waren duidelijk voor- en tegenstanders. In het nieuwe ontwerp worden zowel nieuwe bomen als ander groen aangelegd. De parking aan de achterkant van de kerk verdwijnt. Nu de bomen zijn verdwenen, kan de tweede fase van het archeologisch onderzoek starten. Eerder vond zo'n onderzoek al langs de kerk plaats. Kostprijs van de wegen- en rioleringswerken in de kerkomgeving is 955.000 euro. (DBEW)