Boetiek 0 online tweedehandswinkel Erik De Block

17 februari 2019

10u50 0 Wervik Evelyne Naessens uit het Komenwegelke begon met Boetiek O een online tweedehandswinkel voor kinderkledij, baby-artikelen en speelgoed. “Alles voor kinderen van 0 tot 12 jaar”, vertelt Evelyne. “Tweedehands kinderkledij vind ik super. Kinderkledij gaat maar een beperkte periode mee. Ze dragen dat tot ze ontgroeid zijn. Het zou jammer zijn dat dit verloren gaat, vandaar mijn idee om gerief online te verkopen.”

Iedereen kan de goederen afgeven tijdens de openingsuren op dinsdag van 10 tot 14 uur of op afspraak. “Goederen worden minimum drie maanden aangeboden, langer kan ook”, aldus Evelyne. “Ik doe de prijszetting. Voor de uitbetaling hanteer ik de verdeelsleutel 60-40. 60 procent voor de klant en 40 procent voor mij. Het gaat om nettobedragen want ik geniet van een vrijstelling van BTW. Op dinsdag kunnen de mensen ook gewoon eens langskomen om te informeren.”

Het is voor Evelyne Naessens een bewuste keuze om bijvoorbeeld niet te kiezen voor een tweedehandswinkel. “Online is goedkoper om te investeren”, zegt ze. “Als ik er een parttime job kan uithalen, dan ben ik tevreden. Met online te gaan werken, kan ik mijn tijd besteden wanneer het beter uitkomt. Naast mijn webshop kan me ook terecht op de Facebookpagina van Boetiek O. Daar wordt de kledij te koop aangeboden op de veilinggroep.”

Evelyne is gehuwd met Christophe Graf en de mama van Amelie (5) en Lena (3). “Tweedehands is geen taboe mee”, aldus Evelyne over haar idee. “Zo’n online tweedehandswinkel bestaat bijvoorbeeld in Kortrijk en daar draait het. Wat hersteld of kapot is of stukken die ontbreken worden niet verkocht. Geen brol dus. (lacht) Het is de bedoeling dat mensen met een gerust hart iets kopen. Ik hoop van harte veel mensen te kunnen plezieren want daaruit komt mijn passie voort.”

“De mensen moeten het leren kennen. Het moet op gang komen. Ik liet folders maken waarin alles staat en ging die bussen. Nu dus de promo en komen al mensen gerief brengen. Ik kreeg al veel vragen hoe het werkt”

Meer info op www.boetieko.com of 0494/30 26 60.