Boek over '35 edities Rock op het Plein' 20 augustus 2018

Het gratis muziekfestival Rock op het Plein lokte vrijdagavond weer veel volk naar het Sint-Maartensplein. Al was het dit keer geen editie waarbij het echt bomvol stond. Zoals vorig jaar tijdens het optreden van de Nederlandse rapper Kraantje Pappie.





De meningen over de affiche waren bij de jeugd nogal verdeeld. Voor de vierde keer kwam Raymond van het Groenewoud (68). Headliner waren The Van Jets uit Oostende. Ze speelden tien jaar geleden ook al op de muzikale opener van de vijfdaagse Zomerkermis. Ondertussen is het boek over '35 edities Rock op het Plein' te koop. Het is klaar sedert donderdag, werd zondag in aanwezigheid van enkele ex-voorzitters voorgesteld in het stadhuis en kost 25 euro. De organisatoren maakten enkele jaren geleden hun plannen bekend om een boek uit te brengen. Het boek bevat veel foto's en affiches van de vorige edities, net zoals anekdotes en al de verhalen daarrond. Het archief is heel uitgebreid. Naast foto's en affiches zijn er ook krantenknipsels, T-shirts, flyers en persmappen. Serviceclub Kiwanis Wervik Tabaksstreek zorgde voor financiële steun. "Het boek is heel visueel en heel betaalbaar", aldus voorzitter Dimitri Durnez van de vzw Tobacco Town Music. "We zijn er heel fier op." De broers Dimitri en Dieter Durnez schreven de teksten, Maarten De Raeymaecker maakte werk van het ontwerp en de vormgeving. (DBEW)