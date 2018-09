Bluelink stelt eerste EP voor 05 september 2018

02u41 0

Daags na Rock op het Plein was er op het groot podium op het Sint-Maartensplein Saterday Class-X. De plaatselijke groep Bluelink mocht de spits afbijten. Ondertussen brachten ze hun eerste EP met vijf nummers uit en versterkte drummer Tars Valcke de rangen. Gwen Temperman, rapper Glenn Dumortier, Nicolas Dehuysser en Steve Weemaels gaven in juli vorig jaar hun eerste optreden. Opmerkelijk is alvast dat alle nummers in het West-Vlaams zijn. Hun EP kost 8 euro en is te koop in café 't Vervolg op het Sint-Maartensplein.





(DBEW)