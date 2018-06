Blokken in Triamant 13 juni 2018

Opmerkelijk initiatief in Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe. Studenten krijgen er de kans om er te gaan blokken. Elke weekdag van 8 tot 20 uur. Deelname kost vier euro per dag, koffie, water en soep à volonté inbegrepen. Wie daarbij ook een dagschotel wenst, betaalt in totaal twaalf euro. Zelfs overnachting is mogelijk.





De ontspanning- en sportruimte is open van 8 tot 15 uur en van 16 tot 20 uur. Tafeltennis is er mogelijk. Er wordt gezorgd voor gezonde snackmomenten. Meer info : 056/45.54.44. (DBEW)