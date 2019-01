Blijven wachten op verkeersborden Erik De Block

04 januari 2019

Ter hoogte van de Vrijdagmarkt stonden er in het begin van de Leiestraat aan de tabakswinkel en frituur Sint-Medard maandenlang mobiele verkeersborden ‘verboden parkeren’.

Die signalisatie is verwijderd waardoor klanten parkeren op de rijbaan, wat nu geen overtreding is want er staan geen verbodsborden… Al mag men er wel niet op het trottoir parkeren. Wat jammer genoeg vaak wel het geval is. In belangrijke mate door auto’s met een Franse nummerplaat.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een gewestweg en geen gemeenteweg. “Onze mobiliteitsdienst heeft dit al meermaals aangekaart bij de bevoegde diensten (onder meer Agentschap Wegen en Verkeer, red), maar een oplossing voor deze problematiek bleef jammer genoeg uit”, aldus de uittredende schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA).