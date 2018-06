Bingoavond in zaal 't Portaal 12 juni 2018

Dansclub The Rocky Mountain High organiseert zaterdag vanaf 19 uur een bingoavond in zaal 't Portaal in de Kruisekestraat. Er zijn waardevolle prijzen te winnen. De dansclub The Rocky Mountain bestaat al sinds 1996. Er zijn zo'n 25 leden die elke vrijdagavond verzamelen in 't Portaal. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Meer info via 0473/92.00.80. (DBEW)